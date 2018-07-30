Чего добивается Дональд Трамп нападками на прессу

Когда в прошлом году президент США Дональд Трамп впервые назвал СМИ "врагом народа", это вызвало всеобщее возмущение. Сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флэйк назвал это заявление примером беспрецедентных и необоснованных нападок Белого дома на свободную прессу.

Когда Трамп произносил эту фразу во второй, третий и четвертый раз, все лишь пожимали плечами. В этом заключается уникальный талант нынешнего американского президента — он способен совершать действия или говорить вещи, которые раньше казались немыслимыми, и превращать их в норму.

Тем не менее, даже если фраза больше не мелькает в заголовках, журналисты ее все равно хорошо помнят. Когда несколько недель назад в офисе газеты в Мэриленде свистели пули, риски профессии — даже в сложившейся западной демократии, независимо от подстрекательства со стороны президента — становились еще более очевидными.

Издатель газеты New York Times Артур Грегг Сульцбергер на недавней встрече с Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов, поскольку они могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

Судя по всему, месседж донести не удалось. В своем утреннем воскресном твите Трамп недвусмысленно намекнул, что СМИ сами виноваты в том, что их называют врагами американского народа.

"Свобода прессы включает в себя ответственность за точную подачу новостей. 90% освещения деятельности моей администрации в СМИ — негативное, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которых мы добились, поэтому неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое", — написал Трамп.

Ирония заключается в том, что Трамп в твоем "Твиттере" сам же цитирует сообщения New York Times о деталях расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, основанные на информации анонимных источников газеты.

В пятницу Трамп ссылался на Мюллера, якобы внимательно изучающего его твиты в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы — информация об этом изначально также появилась в New York Times.

Однако всякий раз, когда NYT пишет об администрации Трампа, основываясь на таких же источниках, он называет это фейковыми новостями. В этом и заключается вся суть.

Президент хочет видеть позитивное освещение собственной деятельности и критику действий противников. Фразы "фейковые новости", "враг народа" и прочий медиа-шум — лишь средство для достижения этой цели.

В спорте такая стратегия называется "работа с рефери". В политике смысл похожий, только вот ставки намного выше.

Трамп не просто хочет, чтобы "сигналы" рефери шли через него самого. Его цель — подвергнуть сомнению надежность рефери. И это работает — по крайней мере, среди самых лояльных сторонников президента.

В недавнем опросе CBS News 91% "преданных сторонников" президента сказал, что Трамп предоставляет им точную информацию. Лишь 11% респондентов заявили то же самое об основных средствах массовой информации, а 63% сказали, что доверяют исключительно друзьям и семье.

Война слов президента со СМИ способствовала созданию базы поддержки, которая по сути неуязвима для негативных новостей.

Вопрос заключается в том, достаточно ли этой базы, чтобы победить на предстоящих промежуточных выборах в конгресс и в конечном итоге привести Трампа к победе на выборах в 2020 году.

В конце концов, это неплохая отправная точка и причина, по которой президент может придерживаться своего нынешнего курса, невзирая на мнение того же издателя New York Times Сульцбергера.