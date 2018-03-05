Чего боялась Европа: в Италии лидируют популисты и крайне правые

Коалиция Сильвио Берлускони и популистское движение "Пять звезд" набирают больше всего голосов на парламентских выборах в Италии. Но их недостаточно, чтобы сформировать большинство. Избиратели наказали левоцентристское правительство так же, как недавно по всей Европе, говорит эксперт.

Коалиция под руководством бывшего премьер-министра Берлускони получает, согласно математическим прогнозам, больше мест в парламенте, чем соперники, однако этого недостаточно для формирования правительства.

К семи часам утра по местному времени было подсчитано чуть более половины голосов; к этому моменту антииммигрантская "Лига", выступающая против Евросоюза, набрала 18%, а партия Берлускони "Вперед, Италия!" — 14%, что в сумме дает их коалиции до 268 депутатских мандатов в нижней палате парламента. Для большинства нужно 316 мандатов.

Коалиции — в которую входят еще и крайне правые "Братья Италии" — предстоят либо долгие и сложные переговоры с другими партиями о формировании кабинета министров, либо повторные выборы.

"Результат, которого Европа боялась"



Сам Берлускони, которому исполнился 81 год, не может претендовать на пост премьера, поскольку осужден за уклонение от уплаты налогов, однако считается теневым идеологом и руководителем коалиции, напугавшей проевропейских итальянских обозревателей.

"Выборы 4 марта принесли результат, которого Европа боялась, а Италия не ожидала — во всяком случае, в таком масштабе, — написал колумнист газеты La Stampa. — Проиграв в других частях Европы, популизм выиграл здесь. Теперь он будет или править страной, или заблокирует всю систему".

Новый рекорд "Пяти звезд"



Успех коалиции крайне правых и популистов уже сравнивают с референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и избранием Дональда Трампа на пост президента США.

На втором месте идет движение "Пять звезд", лозунги которого близки коалиции Берлускони: против чиновников ЕС, против богатых элит, против иммиграции.

Основанное восемь лет назад писателем-сатириком в качестве полушутки, движение сделало значительный рывок, завоевав, по всей видимости, около 220 мандатов — среди отдельных партий это самый высокий результат.

"У Евросоюза будет очень плохой вечер", — твитнула лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен.

Находящаяся у власти левоцентристская Демократическая партия Италии премьера Маттео Ренци получит не более 120 мандатов. Одной из причин поражения экономисты считают рост безработицы.

Впрочем, исходя из отдельного взятого — невысокого — результата партии "Вперед, Италия!", некоторые масс-медиа Италии и Берлускони называют неудачником этих выборов.

Окончательные итоги выборов в нижнюю палату парламента и сенат должны стать известны позднее в понедельник.

"Избиратели наказали левоцентристское правительство в Италии так же, как недавно наказали левоцентристов по всей Европе", — пишет европейский редактор Би-би-си Катя Адлер.

По мнению Адлер, возможен и "теоретически наихудший для ЕС кошмар": коалиция евроскептиков-популистов в составе движения "Пять звезд" и "Лиги".

Лидер "Лиги" 44-летний Маттео Сальвини обещал избирателям в случае победы депортировать сотни тысяч мигрантов и поставить заслон "исламской опасности".

Правые политики также лидируют и на выборах в сенат.