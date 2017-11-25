Церковь Швеции решила перестать называть бога в мужском роде

С 2014 года главой Церкви Швеции является женщина — архиепископ Антье Якелен.

Лютеранская Церковь Швеции порекомендовала священникам перестать употреблять в обращениях к богу слова ”Господь” и ”он”. Согласно рекомендации, духовенству следует начать использовать гендено-нейтральное обращение к богу с 20 мая 2018 года, сообщает spektr.press.

Архиепископ Антье Якелен считает, что ”бог выше наших гендерных определений, бог — не человек”, в связи с чем называть его в мужском роде неуместно, передает The Guardian.

Доцент теологии Лундского университета Кристер Палмблад, в свою очередь, считает, что решение Лютеранской Церкви нарушает главный принцип христианской религии — о Святой Троице.

”Не очень хорошо, если она станет известна как церковь, не уважающая общее богословское наследие”, — заявил он.

Из 10 млн жителей Швеции около шести миллионов являются прихожанами лютеранской церкви. С 2014 года главой Церкви Швеции является женщина — архиепископ Антье Якелен.