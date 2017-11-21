Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди, они блокируют въезд и выезд из административных зданий. Об этом говорится в сюжете ГТРК ЛНР.

Отмечается, что в административные здания самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не пускают никого. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. В сюжете отмечается, что вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города.

В луганских сообществах в соцсетях предполагают, что акция может быть инициирована руководством МВД ЛНР. 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Соответствующий приказ был размещен на сайте главы ЛНР. Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, его подробности не раскрываются.