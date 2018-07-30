Центр кибербезопасности Литвы рекомендует не пользоваться приложением Yandex.Taxi

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением частного извоза Yandex.Taxi, пишет ru.delfi.lt.

В сообщении Министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью". "Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi.

Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать ее", — говорится в сообщении.

"Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны", — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешения использовать функции устройства, такими, как возможность активировать камеру, или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.