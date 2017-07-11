Центр госязыка требует пояснений: мэр Даугавпилса говорил с русскими на русском

Новоизбранный мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") получил письмо от Центра госязыка, в котором языковое ведомство требует от него объяснить, почему он как официальное лицо был замечен в использовании иностранного языка.

"На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском… На русском ему и ответил… Получил "письмо счастья" от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто", — выражает недоумение в Facebook Элксниньш.

Мэр Даугавпилса также выложил в социальной сети фото того самого документа, присланного ему из ЦГЯ. В письме, подписанном некой Сармите Павуленой, указывается, что свои пояснения Элксниньш должен предоставить до 13 июля. Инспекция выявила нарушения, специально посмотрев видеозапись пресс-конференции.

Центр госязыка отмечает, что в случае, если организатор пресс-конференции намерен использовать иностранный (в данном случае — русский) язык, то он должен обеспечить перевод на латышский.

Недавно Центр Госязыка вновь оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что в День теней он общался с русскоязычными школьниками не на латышском, а на русском языке. Об этом Ушаков также сообщил на своей странице в facebook.

"Вы не поверите, но Центр Госязыка выписал мне еще один штраф — 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке.

По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что моя личная страница.

Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", — пишет мэр Риги.