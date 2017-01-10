Президент Украины Петр Порошенко должен разделить судьбу иракского лидера Саддама Хусейна. Такое мнение в эфире телеканала Царьград ТВ высказал генерал-майор авиации, бывший вице-президент России Александр Руцкой.

”Войны организовывают не солдаты, а политики. Давайте вспомним, Хусейна за что казнили? Его казнили за якобы применение химического оружия, где погибли 200 курдов. И повесили, вздернули. А сколько по указанию Порошенко погибло людей? Он должен быть там же, где и Хусейн”, — сказал генерал.

Кроме того, на его взгляд, Украина как государство распадется, и Донбасс станет независимой территорией. ”Потому что никогда человек не простит гибель своих близких. А там массовое уничтожение людей”, — уверен Руцкой.