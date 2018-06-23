Бывший ватиканский дипломат приговорен к пяти годам заключения за хранение детского порно

Карло Альберто Капелла, бывший ватиканский нунций в Вашингтоне, признан виновным в хранении и распространении детской порнографии. Кроме того, он заплатит штраф.

Суд над экс-сотрудником дипмиссии в Вашингтоне продолжался всего два дня. В пятницу, 22 июня, 50-летний итальянский священник сознался в "неуместном поведении".

По данным следствия, Капелла скачал материалы порнографического характера на компьютер в одной из церквей Канады, где находился в отпуске. Апостольский нунций также способствовал их распространению.

В конце августа 2017 года экс-дипломат был отозван из Вашингтона. В апреле 2018 года он был взят под стражу.