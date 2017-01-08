Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, скончался в возрасте 82 лет.

По сообщениям иранских СМИ, он умер в результате инфаркта, передает Русская служба Би-би-си.

Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год, но затем проиграл на выборах 2005 года Махмуду Ахмадинежаду.

Хотя Рафсанджани был связан с клерикальными кругами, он считался консервативным прагматиком, который был готов улучшать отношения с Западом.

В конце своей жизни он был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между меджлисом (однопалатным парламентом Ирана) и Советом стражей конституции (специальным надпарламентским органом власти, аналогичным по функциям конституционному суду).

Именно этот совет в составе 12 его членов, который занимается толкованием конституционных вопросов, запретил Рафсанджани выставить свою кандидатуры на президентских выборах 2013 года.

После своего поражения на выборах 2005 года Рафсанджани стал выступать с открытой критикой президента.

В 2009 году он встал на сторону реформаторов, которые выступали против президента Ахмадинежада, добившегося переизбрания.

Рафсанджани выступал за расширение гражданских и политических свобод в Иране и за освобождение политических заключенных.

В заявлении, обнародованном на государственном иранском телеканале ИРИНН в воскресенье, говорится, что Рафсанджани посвятил свою жизнь борьбе за достижение целей ислама и революции.

Неприкосновенная фигура

Рафсанджани был близким соратником аятоллы Хомейни, лидера исламской революции 1979 года. Он стал президентом Ирана в 1989 году в период быстрых и глубоких перемен в стране. В эти годы Иран пытался возродить разрушенную войной с Ираком экономики, осторожно вводя элементы демократии.

Рафсанджани также был инициатором переговоров с Россией по строительству атомного реактора в Бушере и начала работ по созданию национальной ядерной программы. Действуя за кулисами, он руководил тайными закупками ядерного оборудования у Пакистана и других стран.

Рафсанджани оставался одним из ведущих политиков страны, несмотря на поражение на президентских выборах в 2005 и 2009 годах. Однако его резкая критика президента Ахмадинежада привела к расхождению с консервативными кругами, которые стали считать его диссидентом.

Некоторые обозреватели полагают, что Рафсанджани оставался частью активной политической элиты страны в силу того, что рассматривался руководителями Ирана в качестве возможного посредника в деле достижения договоренности с Западом по ядерной программе Тегерана.

Его старые связи с аятоллой Хомейни также делали его неприкосновенной фигурой.

В годы войны с Ираком Рафсанджани входил в высшее военной командование страны и убедил Хомейни согласиться на перемирие, после того как стало ясно, что зашедшие в тупик военные действия между двумя странами подрывают иранскую экономику.