Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс, который вышел во второй тур праймериз правящей Социалистической партии, заявил, что собирается продолжать борьбу, чтобы защитить страну от угроз, исходящих от правых, а также от США и России, сообщает Le Point.

Во Франции 22 января прошел первый тур праймериз социалистов. В результате победил бывший министр образования Бенуа Амон, набравший 36,12%, второе место занял Манюэль Вальс (31,24%), третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур (17,69%). По правилам кандидат должен собрать не менее половины голосов, поэтому 29 января состоится второй тур между Амоном и Вальсом.

"Я отказываюсь бросать французов на произвол судьбы перед лицом крайне правых, которые разрушат нашу страну, правых Франсуа Фийона, жестких, либеральных, консервативных, как никогда прежде, перед лицом Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина", — сказал Вальс, выступая перед своими сторонниками после объявления результатов.

Вальс заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны в начале декабря, тогда же он ушел в отставку, чтобы участвовать в предвыборной кампании.

В декабрьских опросах французы считали 54-летнего Вальса фаворитом на праймериз в Социалистической партии, но потом его популярность стала падать. В 2012 году Вальс уже участвовал в президентских выборах и занял пятое место.

Выборы президента во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая. Согласно результатам недавно опубликованного опроса POP 2017, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон во втором туре президентской гонки может победить свою соперницу от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

По данным исследования, во втором туре выборов 63% избирателей проголосуют за Фийона, а 37% отдадут свои голоса Ле Пен — в случае, если оба политика дойдут до финального этапа. Третье место прочат независимому кандидату, бывшему министру экономики Франции Эммануэлю Макрону.

Согласно данным другого опроса — от исследовательской компании Ipsos, в первом туре президентских выборов лидером с более чем 25% голосов станет Марин Ле Пен. Второе место, по прогнозам, с минимальным отрывом займет Фийон. Третье место избиратели отдадут Макрону. Социалисты могут рассчитывать лишь на четвертое место, говорится в исследовании.

В конце ноября 2016 года Франсуа Фийон выиграл второй тур праймериз правоцентристов, опередив своего основного соперника, мэра Бордо Алена Жюппе, почти на 30% голосов. Фийон называл Россию "важным партнером" Европы, заявлял о намерении снять с Москвы санкции и сетовал, что западные державы провоцируют ее, расширяя НАТО на восток.