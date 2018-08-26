26.08.2018, 21:35

Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Римского в укрывательстве кардинала-педофила

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ИТАР-ТАСС
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Paavsti missa Poolas
Paavsti missa PoolasFoto: Gregorio Borgia, AP

Бывший нунций (посол) Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что церковное руководство с 2000 года было в курсе обвинений в педофилии против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, а Папа Римский Франциск был проинформирован об этом деле после избрания на престол в 2013 году, однако не принял никаких мер.

Издание La Verita опубликовало в воскресенье соответствующее письмо Вигано, в котором он обращается к понтифику с призывом об отставке.

Некоторые католические издания отмечают, что к обвинениям Вигано следует относиться с осторожностью, поскольку он считается представителем антипапского консервативного крыла католической иерархии и сам обвиняется в растлении малолетних. Его имя уже фигурировало в скандале об утечке конфиденциальных документов VatiLeaks.

Тогда в письмах папе Бенедикту XVI Вигано, работавший в государственном секретариате Ватикана, разоблачал коррупцию в папском городе-государстве. Он убежден, что именно из-за этого был удален из Ватикана и направлен в 2011 году нунцием в США. Эту должность он занимал до апреля 2016 года.

Примечательно, что откровения Вигано появились в день, когда Франциск завершает свою поездку в Ирландию, где вновь затрагивалась проблема педофилии в церкви. Папа признал ответственность католического руководства за преступления священников-педофилов.

Кардинал Маккэррик сам подозревается в том, что растлил малолетнего и вступал в сексуальные отношения со взрослыми семинаристами, когда был простым священником. В конце июля он подал в отставку под нажимом американских епископов.

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