Бывший министр РФ Улюкаев осужден на восемь лет

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн за выдачу "Роснефти" положительной оценки сделки, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент "Интерфакса" из Замоскворецкого суда Москвы.

Это минимальный срок наказания, предусмотренный вмененным Улюкаеву обвинением. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 130 млн рублей. Кроме того, согласно приговору, Улюкаеву запрещено занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания наказания.

Осужденный, признанный виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), был взят под стражу в зале суда.

Бывший министр, который более года находится под домашним арестом, пришел на вынесение приговора с сумкой с вещами. "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", — сказал он, отметив, тем не менее, что "надеется на справедливый приговор" и готовится "к долгой и счастливой жизни".

Ранее прокурор просил суд приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей, а защита заявила, что экс-министра следует оправдать.

Последнее слово

В последнем слове Улюкаев не признал себя виновным в коррупции, но покаялся в том, что "слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, искал чужой благосклонности, карьеру и благополучие предпочитал отстаиванию принципов, получал какие-то подарки, сам их делал".

"Но только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя все в порядке, ты отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год, и, как бы не сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей", — сказал Улюкаев.

Дело экс-главы Минэкономразвития

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест.

По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%. Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере").

Экс-министр свою вину отрицает. По словам Улюкаева, была устроена провокация, организованная ФСБ после ложного оговора главы "Роснефти" и осуществленная начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. Бывший министр полагал, что в переданном ему главой "Роснефти" Игорем Сечиным портфеле с $2 млн находились не деньги, а обещанное ранее вино.