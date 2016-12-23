Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил об экстренной госпитализации бывшего мэра Москвы 80-летнего Юрия Лужкова. Как сообщается, врачи реанимировали Лужкова после клинической смерти и сейчас борются за его жизнь.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию. Юрия Лужкова вывели из состояния клинической смерти, сейчас за его жизнь борются медики", — подчеркнул источник.

В то же время пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков категорически опроверг информацию о госпитализации. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", — пояснил он, добавив, что "Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

"Он не госпитализирован в Лапино, и никакой срочной госпитализации не было", — приводит слова Теребкова телеканал 360.

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Позже в комментарии ТАСС пресс-секретарь Лужкова признал, что бывший градоначальник госпитализирован, однако подчеркнул, что она не носит экстренный характер, а состояние пациента стабильно.

Телеканал Life сообщал, что экс-мэру стало плохо днем в пятницу, 23 декабря. Он упал в обморок в библиотеке МГУ. К нему была экстренно вызвана бригада реаниматологов, в тяжелом состоянии его доставили в столичную больницу.

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия". Также Лужков в течение девяти лет (с 2001 года) был сопредседателем высшего совета "Единой России" и покинул партию власти сразу после потери градоначальничьего кресла.

В настоящее время Лужков сосредоточен на агропромышленной деятельности в Калининградской области, периодически критикуя оттуда нынешнее правительство страны под руководством Медведева. Хозяйство Лужкова занимается выращиванием зерновых культур, рапса. В нем занято более 100 человек. Завод "Веедерн" является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Агрокомплекс Лужкова также занимается овцеводством и переработкой сельхозпродукции.

В сентябре отставной градоначальник получил орден "За заслуги перед Отечеством " IV степени из рук президента РФ Владимира Путина и заявил, что расценивает награду как "конец опалы".