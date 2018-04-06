Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон освобожден под залог из немецкой тюрьмы

Ставшее одним из оснований для задержания в Германии обвинение в подстрекательстве к бунту, которое выдвигала испанская сторона, было отклонено. При этом обвинения в ”растраты госсредств” по-прежнему подлежат рассмотрению. Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ две недели назад на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест политика. Мадрид инкриминирует ему подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

С Пучдемона взяли обязательство один раз в неделю являться в полицию Ноймюнстера и сообщать о смене своего местопребывания в Германии. Покидать пределы страны он не может.