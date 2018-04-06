06.04.2018, 16:15

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон освобожден под залог из немецкой тюрьмы


rus.delfi.ee
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Carles Puigdemont
Carles PuigdemontFoto: Markku Ulander, AP

Тем не менее, рассмотрение дела о его экстрадиции в Испанию пока не завершено, пишет "Эхо Москвы".


Бывший глава правительства Каталонии вышел из изолятора в Ноймюнстере под прицелы объективов телекамер. За него был внесен залог в 75 тысяч евро. Выступая с заявлением для прессы на немецком языке поблагодарил всех поблагодарил за солидарность и выражение поддержки. Экс-лидер Каталонии сказал: ”Для Европы стыдно иметь политических заключенных”. Адвокаты Пучдемона намерены продолжить юридическое оспаривание его задержания, однако по их мнению опасности выдачи властям Испании на данный момент нет.

Ставшее одним из оснований для задержания в Германии обвинение в подстрекательстве к бунту, которое выдвигала испанская сторона, было отклонено. При этом обвинения в ”растраты госсредств” по-прежнему подлежат рассмотрению. Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ две недели назад на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест политика. Мадрид инкриминирует ему подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

С Пучдемона взяли обязательство один раз в неделю являться в полицию Ноймюнстера и сообщать о смене своего местопребывания в Германии. Покидать пределы страны он не может.

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