08.06.2017, 18:20

Бывший директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи

 (3)
rus.delfi.ee
EST
US-JAMES-COMEY-TESTIFIES-AT-SENATE-HEARING-ON-RUSSIAN-INTERFEREN
US-JAMES-COMEY-TESTIFIES-AT-SENATE-HEARING-ON-RUSSIAN-INTERFERENFoto: CHIP SOMODEVILLA, AFP

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США о возможном вмешательстве РФ в американские выборы заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает "Медуза".

По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к ”сотням” организаций. ”Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни”, — сказал он.

”Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО”, — рассказал Коми.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии