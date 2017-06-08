Бывший директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США о возможном вмешательстве РФ в американские выборы заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает "Медуза".

По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к ”сотням” организаций. ”Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни”, — сказал он.

”Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО”, — рассказал Коми.