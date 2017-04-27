Бывшему главе антикоррупционного главка МВД РФ дали 22 года колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, ТАСС.

Как говорится в вердикте, Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мужчину также лишили также звания генерал-лейтенанта полиции.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил для предполагаемых сообщников генерала — бывших оперативников антикоррупционного главка от 5 до 17 лет заключения. Также суд должен решить вопрос о виновности бывшего заместителя Сугробова — Бориса Колесникова, выпавшего с балкона в здании СКР в 2014 году.