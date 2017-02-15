Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 миллионов

Сотрудники крымского главка Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров республики, подозреваемого во взяточничестве. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (”Получение взятки через посредника в особо крупном размере”). Подозреваемый задержан, его имя официально не называется.

”По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму”, — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи считают, что за взятку бывший вице-премьер Крыма обещал общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

27 декабря 2016 года стало известно о том, что суд приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Феодосии Макара Макарова.