Бывшего губернатора Омской области заподозрили в краже карандаша

Со стола нового губернатора Омской области Александра Буркова исчез карандаш, выяснили корреспонденты ”СуперОмска”. Его пропажа обнаружилась в ходе рабочей встречи Буркова с постоянным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Журналисты указали на то, что раньше в карандашнице теперь уже бывшего главы региона Виктора Назарова всегда стояли четыре карандаша. Этот факт издание подтверждает соответствующей фотографией. На сделанном во время встречи Буркова с Меняйло снимке видно, что на рабочем столе губернатора осталось только три карандаша, передает Lenta.ru.

Авторы материала ометили, что причина пропажи пока неизвестна. ”Не исключено, что письменную принадлежность взял на память Назаров, а может, врио таким тонким образом продемонстрировал стремление к большей экономии бюджета”, — сделали вывод в редакции ”СуперОмска”.

Кража карандаша стоимостью менее одной тысячи рублей подпадает под пункт 1 статьи 7.27 КоАП (”Мелкое хищение”). Наказание по ней предусматривает до 15 суток административного ареста.