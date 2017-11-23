"Была опасность захвата заложников": что известно о силовой операции в Тбилиси

В результате многочасовой спецоперации, которую проводил контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии в одном из районов Тбилиси, погибли трое членов вооруженной группы и один сотрудник службы государственной безопасности Грузии (СГБ). Власти говорят, что опасались захвата в заложники жителей жилого дома.

Согласно информации службы госбезопасности Грузии, специальная операция, которая проводилась около 18 часов на проспекте Монаха Габриэля Салоси, завершена.

В результате проведенных мероприятий один член преступной группы задержан, еще трое убиты, сообщили в СГБ.

Во время спецоперации погиб один сотрудник службы госбезопасности, еще двое были ранены.

Ранены также два сотрудника МВД. Согласно данным ведомства, состояние их здоровья на данный момент стабильное.

Спецоперация проходила в жилом районе Тбилиси. Периодически, по сообщениям СМИ, были слышны звуки выстрелов, а также взрывы.

Вооруженные лица все это время находились в многоэтажном жилом корпусе.

По предварительным данным СГБ, они не граждане Грузии и являются членами террористической организации.

Гражданство их в ведомстве журналистам не уточнили, пообещав предоставить информацию позднее.

В СГБ сообщили, что была осуществлена эвакуация жителей, чьи квартиры находятся в подъезде, где проводилась спецоперация, а также жителей с ближайшей территории.

По сообщению правоохранительных органов, никто из мирных жителей в ходе спецоперации не пострадал.

"Были вопросы в связи с тем, почему операция продолжилась так долго. …Именно поэтому мы не хотели, чтобы пострадали, в первую очередь, граждане, а потом и сотрудники наших силовых структур. …Была опасность того, что они возьмут население в заложники, то есть это была серьезная группа ", — сказал журналистам глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури.

При этом он отметил, что члены группы совершили террористический акт в Грузии, ведя 18-часовой бой с силовыми структурами.

Ранее СГБ заявило, что контртеррористический департамент в течение нескольких часов проводил переговоры с вооруженными лицами, убеждая их сдаться правоохранителям, но безуспешно.

"Члены преступной группы открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия и бросили ручные гранаты", — заявила на специальном брифинге заместитель главы администрации службы госбезопасности Нино Гиоргобиани.

По ее словам, наблюдение за ними велось последние несколько недель.

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках международного антитеррористического сотрудничества для установления их возможных преступных связей, сообщают в СГБ.