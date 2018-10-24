BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля

В советские времена пресс-конференции МИДа были рутинными и скучными: серьезные мужчины в костюмах зачитывали сухие официальные заявления и таким же официальным языком отвечали на вопросы.

"После распада Советского Союза так, по большому счету, и оставалось. А затем пришла Мария Захарова, — говорится в статье. — 42-летняя Захарова полностью изменила публичное лицо российской дипломатии. Исчезли сухие статистические данные, и на их место пришел искрометный язык и шутки на грани приличия. Она одна из немногих официальных представителей в России, которых знают по имени. Ее брифинги, набирающие миллионы просмотров на YouTube, также сделали ее звездой в интернете".

"Кажется, что Захарова везде — на брифингах, в ток-шоу на телевидении и во всех соцсетях. В "Инстаграме" сплошной латте и цветы. По-настоящему блистает она в Facebook, где она высказывает своим почти 395 тыс. фолловеров мнение обо всем — от поэзии до бед Запада", — продолжают журналисты.

"Она не всегда в своих высказываниях придерживается дипломатического протокола, — пишут Бенюмов и Тэмкин. — Однажды на ток-шоу она сказала украинскому эксперту: "Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские ракеты!" Она заявляла, что у администрации Барака Обамы нет достижений во внешней политике. Когда госсекретарь Обамы Джон Керри в речи на выпускном в Гарвардской школе Кеннеди сказал, что при администрации Трампа студентам следует "учить русский язык", Захарова указала на то, что у него самого было на это два срока. Она особенно откровенно высказывала свое мнение о Майкле Макфоле, после США в России при Обаме: "Мы помним его профессиональную некомпетентность".

"Захарова также полностью переосмыслила то, как Россия представлена в сети. У МИДа внезапно появился аккаунт в Twitter, продвигающий образ России и рьяно отстаивающий свою точку зрения. На Западе этот аккаунт (как и аккаунты российских посольств по всему миру) заработал репутацию агрессивного и вольно обращающегося с фактами", — повествуют авторы статьи.

Агрессивная позиция в сети совпала со столь же воинственной внешней политикой России, пишут журналисты, перечисляя события на Украине и в Сирии. "Захарова на каждый новый виток откликалась шутками в сети и репликами прямо для соцсетей, но в каждом выпаде был глубоко серьезный месседж: она и министерство будет высмеивать, а не принимать или усваивать критику российской внешней политики, — отмечают авторы. — Со временем это только усилилось. С тех пор как Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и слово "тролль" практически стало синонимом России, МИД только подыгрывал".

"Провокационность сослужила ей хорошую службу и в профессиональном отношении", — говорится в статье. По словам политолога Мэтью Рожански, директора Института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, у людей уровня Захаровой в российской политике "есть все причины попытаться повысить или сохранить свой статус. Один из самых очевидных способов это сделать — пытаться лезть в драку".

"И Захарова показала, что умеет вступать в драку с самым могущественным и крупнейшим задирой из всех — с Соединенными Штатами Америки. Ее недипломатичный, саркастический подход принес ей немало недоброжелателей на Западе", — пишут авторы статьи. "Я понятия не имею, почему она так мною одержима, — сказал Майкл Макфол. — Но она правда ведь кажется одержимой".

Захарова, однако, признает, что ее работа во многом нацелена на внутреннюю аудиторию. Она считает важнейшей частью своей работы возможность говорить напрямую с людьми: "Сегодня ты должен говорить не только со СМИ".