01.06.2018, 11:10

Бутылками в премьера: в Грузии не стихают протесты и после отставки прокурора

 (6)
bbcrussian.com
EST
Бутылками в премьера: в Грузии не стихают протесты и после отставки прокурора
Foto: DAVID MDZINARISHVILI, REUTERS

Тысячи людей собрались на акцию протеста в Тбилиси после оглашения судебного приговора по резонансному делу об убийстве двух несовершеннолетних в центре столицы.

Протестующие требуют наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра страны.

Кровавая разборка

16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили, ученики 51-й тбилисской школы, стали жертвами групповой подростковой разборки в центре Тбилиси в декабре прошлого года. По версии следствия, между группой подростков произошел спор сначала в стенах школы. Конфликт продолжился и перерос в драку уже на улице.

Дадунашвили скончался на месте от полученных ножевых ранений. Саралидзе умер на второй день в больнице.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них — в убийстве Дадунашвили.

Кроме того, в укрывательстве и недонесении о преступлении по этому делу были обвинены пять человек.

Всего, согласно прокуратуре, было допрошено более ста свидетелей, но на сотрудничество со следствием пошли всего несколько человек.

Что постановил суд?

Тбилисский городской суд в четверг признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.

Оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Из-за того, что на скамье подсудимых оказались несовершеннолетние, судебные заседания проходили в закрытом режиме. Заседание по назначению наказания осужденным назначено на пятницу.

Объявление приговора вызвало ажиотаж в здании суда и негодование отца одного из убитых, Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.

Саралидзе утверждает, что один из бывших сотрудников ведомства покрывает виновных и препятствует объективному расследованию. Он предполагает, что ранения его сыну нанесли по меньшей мере четыре человека.

У семьи Левана Дадунашвили, по словам адвоката, претензий к приговору суда в части, которая касается убийства Дадунашвили, нет.

Отставка главного прокурора

"Убийцы моего сына не наказаны! Кто убийцы моего сына!?…Всю Грузию прошу поддержать меня! Система Шотадзе [главный прокурор] должна быть уничтожена!" — кричал после объявления судебного приговора, обращаясь к журналистам, Саралидзе.

Он направился к зданию главной прокуратуры. Сюда начали стекаться сотни людей, чтобы выразить ему поддержку и солидарность.

К Саралидзе вышла глава департамента по связям с общественностью прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили. Она предлагала ему встретиться с главным прокурором Ираклием Шотадзе. От встречи с Шотадзе Саралидзе категорически отказался.

Вскоре после этого, на фоне протестов у здания прокуратуры, главный прокурор объявил о своей отставке.

В заявлении, которое было опубликовано на сайте ведомства, Шотадзе выразил уверенность, что правовой процесс продолжится, и виновные в убийстве несовершеннолетних будут наказаны со всей строгостью закона.

По словам Шотадзе, множество необоснованных обвинений в его адрес были политической местью со стороны бывших чиновников, которым пришлось отвечать перед законом во время нахождения его в должности главного прокурора.

Ранее Шотадзе заявил, что сторона обвинения категорически не согласна с судебным решением и обжалует его в апелляционном порядке.

Он также пообещал проведение экспертизы в Швейцарии и подключение к этому делу международных прокуроров.

Бутылками в премьера

Несмотря на отставку главного прокурора, протестующие не разошлись. К вечеру они двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси. Здесь уже зазвучали политические требования, в том числе и требование об отставке премьер-министра страны.

Попытка премьера Георгия Квирикашвили обратиться к митингующим не удалась. Его появление у здания парламента было встречено скандированием: "Уходи!" "Уходи!". Призывы Саралидзе к спокойствию также не были услышаны участниками акции. Протестующие пытались заглушить речь премьера гулом и свистом.

После того как в главу правительства полетели предметы, предположительно пластмассовые бутылки, он в сопровождении охраны вынужден был оставить митинг.

Что дальше?

После неудачной попытки обратиться к митингующим премьер-министр сделал заявление уже на специальном брифинге. По его словам, его появление на акции абсолютное большинство восприняло позитивно, а завершить свое выступление ему не дала политически ангажированная небольшая группа людей.

Он пообещал, что дело об убийстве несовершеннолетних будет передано МВД, и расследованием будет руководить министр внутренних дел, вице-премьер Георгий Гахария. Следственная комиссия в парламенте также начнет работу в кратчайшие сроки, отметил премьер.

Что касается кандидатуры на пост нового главного прокурора, по словам главы правительства, к этому процессу должны быть подключены все парламентские фракции, гражданский сектор и все общество, чтобы не было сомнений в профессионализме и репутации нового прокурора.

При этом он сказал, что Шотадзе предпринял достойный шаг и ни на секунду не поставил под сомнение репутацию прокуратуры.

Он также сказал, что как только убедится в том, что его уход с должности пойдет на пользу стране и разрядит ситуацию, он тут же сделает этот шаг. На данный момент ситуация иная, считает Квирикашвили.

Между тем организаторы протестов заявили, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Обращаясь к митингующим, Саралидзе заявил, что ждет заявления премьер-министра об отставке.

В пятницу митингующие намерены возобновить акцию протеста, а часть из них, в том числе и сам Саралидзе, остаются у здания парламента в центре грузинской столицы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО: Герои детских книг ожили! В Старом городе прошло сказочное шествие

01.06.2018
31 мая в Таллинне прошел парад-шествие “Свой город и детство”. Участники — дети детских садов и школьники начальных классов. Вместе с детьми в параде шествовали любимые герои книг и мультфильмов — ростовые куклы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Наследный принц Дубая прибыл в Таллинн на трех самолетах и занял в гостинице 200 номеров

01.06.2018
Состояние наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактума, который вчера выиграл в Падизе международный конный пробег, оценивается в 400 млн долларов, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €

ФОТО DELFI: В выступлении Дня защиты детей на площади Вабадузе приняли участие 1000 малышей

01.06.2018
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей на площади Вабадузе состоялось выступление тысячи малышей. Общегородской певческий праздник SadaSäraSilma (”Сотни сияющих глаз”) посвящен столетию Эстонской Республики и начального образования в Таллинне.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Умершая 13-летняя девочка из Велокобритании спасла жизни 15 человек

01.06.2018
2 января 2018 года Шарлотте, жившей в городе Торки, графство Девон в Великобритании, исполнилось 13 лет, а 10 мая она скончалась от глиобластомы — агрессивной злокачественной опухоли головного мозга. Это произошло спустя всего шесть недель после того, как девочке поставили диагноз, пишет ”Дети Mail.Ru” со ссылкой на The Daily Mail.
Подробнее


Правда или глупая выдумка? Надо ли класть перегревшийся телефон в холодильник

01.06.2018
Летом мы больше времени проводим на улице и, как следствие, чаще подвергаем своего умного помощника всевозможным рискам, в том числе и погодным. Как уберечь телефон в экстремальных условиях? Что следует предпринять, чтобы он продолжал нам верно служить и по окончании отпуска? Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов развенчивает в пух и прах широко распространенные мифы.
Подробнее