Бутина призналась в суде, что была "агентом Кремля" и пыталась втереться в доверие к американским политикам

До сих пор Мария Бутина не признавала вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ. Однако ранее на этой неделе она продемонстрировала готовность отозвать свое заявление о невиновности.

Адвокаты россиянки и прокуроры сделали совместное заявление: "Стороны пришли к соглашению по данному вопросу". Газета The Washington Post ранее сообщила, что "Мария Бутина готова признать, что работала в США агентом Кремля".

По данным прессы, Бутина также согласилась на сотрудничество с федеральными прокурорами, и на дачу показаний большому жюри присяжных при необходимости.

Между тем отец Бутиной заявил, что его дочь не будет брать на себя ответственность за те преступления, которых она не совершала. "Ничего нового здесь нет. Все факты по делу были известны уже давно. Мария не хочет брать на себя вину или винить других. Она не планирует признавать себя ответственной за преступления, которых не совершала", — приводит Bloomberg слова Валерия Бутина.

Перед тем, как Бутина признала вину, в МИД РФ заявили, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением. Она подчеркнула, что над россиянкой проводят психологические эксперименты.

В посольстве РФ в США на этой неделе сообщили "Интерфаксу", что российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, где содержится Бутина, перевести ее в более гуманные условия содержания.

Дипломаты, в частности, отметили, что "изоляция Бутиной в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья". Во вторник в защиту Бутиной выступил и президент РФ Владимир Путин. "Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает — в Совете Федераций, она у кого-то из замов, что ли, работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?" — сказал глава государства.

Связи Бутиной

Уроженка Барнаула Мария Бутина приехала в США на учебу. Она получила весной 2018 года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американском университете, где изучала международные отношения. Американская прокуратура утверждала, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается, как полагают, бывший сенатор Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Позднее Торшин занимал должность зампреда Центробанка, а в конце ноября ушел в отставку. Это увольнение совпало с появлением в прессе информации о том, что бывшая протеже Торшина готова дать показания в американском суде.

Добавим также, что Торшин фигурирует и в испанском расследовании, касающегося деятельности "русской мафии". В 2010-2013 годах будущий зампред ЦБ якобы давал указания членам "таганской" ОПГ " отмывать деньги через банки и покупать недвижимость в Испании". Об этом ранее сообщало радио "Свобода". Торшина даже называли "казначеем мафии".

Про Марию Бутину известно, что она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами. В возрасте 22 лет она продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Она стала заводить связи в этой организации в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.