Буш и Обама подвергли критике политику Трампа

Два экс-президента США, демократ Обама и республиканец Буш, не сговариваясь, раскритиковали "политику разобщения", проводимую Дональдом Трампом. Буш выступил также против ограничения иммиграции и "белого национализма".

Сразу два бывших президента США, Джордж Буш-младший и Барак Обама, выступили с заявлениями, в которых подвергли критике политику президента Дональда Трампа. В частности, Буш выразил обеспокоенность "раскалывающими общество" тенденциями. "Иногда кажется, что те силы, которые нас разъединяют, становятся сильнее тех, что сплачивают нас", — заявил Буш в четверг, 19 октября.

Буш, являющийся однопартийцем Трампа, подверг критике усилия новой администрации по ограничению иммиграции в США. "Мы забыли о той динамике, которую приносила в нашу страну иммиграция. В отличие от других наций, наша идентичность никогда не была ограничена географией, этнической принадлежностью, кровью и почвой", — подчеркнул экс-президент, особо осудивший "белый национализм".

71-летний политик также выразил сожаление уменьшением доверия к свободным рынкам и мировой торговле. Он призвал к защите гражданских ценностей и выступил против мобинга и стереотипов.

Острой критике подверг "политику разобщения" и сменивший Буша на посту главы Белого дома демократ Барак Обама. "Вы направите послание стране и миру о том, что мы отвергаем политику разобщения и политику страха, что мы приветствуем ту политику, в который каждый имеет значение", — заявил Обама в штате Вирджиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на губернаторских выборах. Информационные агентства отмечают, что оба политика избегали упоминать имя Дональда Трампа в своих выступлениях.