Бундестаг одобрил частичный запрет на ношение никабов в Германии

Бундестаг в четверг одобрил законопроект, запрещающий работникам госструктур ношение в рабочее время одежды, полностью закрывающей лицо, — никаба или паранджи.



Мера касается госслужащих, судей и военных.



"Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам, — приводит Рейтер слова главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера. — Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад".



Новая мера запрещает гражданским служащим, судьям и солдатам в Германии носить на работе закрывающую лицо одежду. При этом правые партии призывали к полному запрету ношения никабов в общественных местах по примеру Франции и ряда других стран.



В декабре 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за введение запрета на ношение в стране паранджи и никаба. Выступая на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Эссене, Меркель сказала, что ношение такой одежды нужно запретить всюду, где это возможно с правовой точки зрения.



"Это не наше, у нас не принято носить полностью закрывающую лицо и тело одежду", — сказала тогда канцлер. По ее словам, в Германии в процессе коммуникации между людьми принято демонстрировать лицо.



Ранее Меркель называла ношение мусульманской женской одежды, которая полностью покрывает тело, признаком провала процесса интеграции.



На съезде ХДС Меркель поддержала введение запрета на ношение паранджи в школах, зданиях суда и прочих государственных учреждениях.



Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах.



В сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.



В январе 2017 года правящая коалиция в Австрии тоже представила законопроект, похожий на принятый во Франции. Согласно нему ношение женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах запрещается.