"Бум! Следующий!": Трамп изобразил, как террористы расстреливали парижан в 2015-м

Затем Трамп повторил мысль, которую он уже озвучивал в январе: "Ни у кого в Париже нет оружия. Если хотя бы у одного человека было бы оружие, направленное в противоположном направлении, террористы бы либо разбежались, либо их застрелили" (цитата по Reuters). Он выразил уверенность, что если бы во время терактов у людей оказалось оружие, события того дня "были бы совсем другой историей".

Свое выступление Трамп сопроводил наглядным объяснением, как именно террористы убивали парижан. "Бум! Следующий. Бум! Следующий. Бум!" — произнес президент, изображая пальцами пистолет. Видеозапись речи американского лидера перед оружейным лобби опубликовало в своем Twitter издание The Huffington Post.

President Trump graphically reenacts the November 2015 terrorist attacks in Paris while speaking at the NRA-ILA Leadership Conference. pic.twitter.com/hRrxXG830y

— HuffPost (@HuffPost) 4 мая 2018 г.