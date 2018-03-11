Букет Скрипаля, который тот принес на кладбище, стал одной из главных улик в расследовании

Букет цветов, с которым экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия приходили на кладбище, стал одной из главных улик в расследовании их отравления, утверждает The Daily Mail. Букет он оставил на могиле жены, а вскоре после обеда в ресторане Zizzi 66-летний бывший шпион и его дочь потеряли сознание.

The Daily Mail утверждает, что сейчас букет, оставленный на могиле, анализируют эксперты-криминалисты. Издание полагает, что их прислали Скрипалю с запиской — якобы от друзей жены — с просьбой доставить на кладбище.

Между тем официальные заявления чиновников не дают оснований полагать, что источник яда известен и локализован. В воскресенье дело прокомментировала главврач Великобритании Салли Дэвис, которая посоветовала сотням посетителей паба Mill и ресторана Zizzi, где побывали Скрипаль с дочкой, продезинфицировать одежду и другие личные вещи.

Дэвис выразила уверенность, что пребывание в этих местах "не причинило вреда здоровью кого-либо, кто был в пабе Mill и пиццерии Zizzi". "Однако некоторые люди обеспокоены тем, что долговременное воздействие тех веществ может в течение следующих недель или скорее месяцев вызвать риск возникновения проблем со здоровьем", — цитирует ее "Интерфакс".

Главврач рекомендовала провести санитарную обработку одежды и всех прочих вещей, которые допускают стирку. А вещи, для которых рекомендована лишь сухая чистка, упаковать и отложить "до последующих уведомлений".

Официальных данных о том, какой химический агент использовался для отравления Скрипаля, нет. Не сообщается даже, была ли это жидкость или сыпучее вещество.

Накануне глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что в распоряжении следствия находится более 200 улик. Следователи также выявили свыше 240 свидетелей инцидента.

Сергей Скрипаль работал в ГРУ и МВД. Полковник запаса, в 2004 году он был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. Вместе со Скрипалем обменяли ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.

4 марта Скрипаль был найден на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу была доставлена его дочь Юлия. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие квалифицирует это как покушение на убийство.

По данным британских СМИ, в контрразведке MI5 проверяют версию о том, что отравление Скрипаля и его дочери было попыткой России ликвидировать бывшего шпиона. Не исключаются также альтернативные версии: стремление конкурирующей группировки оклеветать Россию и подорвать режим Владимира Путина или личный спор.