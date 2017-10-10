Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

На встрече глав МИД ЕС венгерский министр выступит с предложением по Украине. По его словам, новый закон об образовании нарушает права национальных меньшинств и принципы соглашения с Брюсселем.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что намерен предложить ЕС пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной в связи с принятым в Киеве законом об образовании. Давление со стороны международного сообщества является единственным способом добиться от Украины изменения этого закона, ущемляющего права национальных меньшинств, заявил венгерский политик во вторник, 10 октября.

По словам Сийярто, встречавшегося накануне с лидерами венгерской общины в Ужгороде, он намерен выступить с предложением по Украине на встрече глав МИД стран ЕС на следующей неделе.

Закон, определяющий роль украинского языка как единственного языка образования, существенно ухудшает условия для получения образования для национальных меньшинств, заявил политик. По его мнению, после его принятия эти условия стали еще менее благоприятными, чем в советскую эпоху. Новый закон нарушает принципы соглашения между Киевом и Брюсселем, поскольку лишает порядка 150 тысяч представителей национальных меньшинств права учиться на родном языке, указал Сийярто после встречи в Ужгороде.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "Об образовании", принятую Верховной радой 5 сентября. В статье 7 закона говорится о том, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на украинском языке.

Языковая статья вызвала волну недовольства в соседних с Украиной европейских государствах, обеспокоенных будущим своих этнокультурных групп. На украинских территориях в Закарпатье проживают венгры, словаки, румыны и поляки. У них имеются школы, где обучение ведется на коренных языках.