Бронепоезд Ким Чен Ына в Пекине: что стоит за тайным визитом?

Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии встреч с южнокорейским и американским руководством, возможно, совершил свой первый зарубежный визит с момента прихода к власти в 2011 году — в Китай.

О том, что Ким Чен Ын в атмосфере строжайшей секретности на бронепоезде поехал в Пекин, сообщили со ссылкой на источники японские и южнокорейские СМИ. Китай — главный партнер КНДР — не подтверждал слухи, но и не стал подвергать цензуре многочисленные посты в социальных сетях о возможной поездке.

Ким Чен Ын, судя по сообщениям, в понедельник прибыл в Пекин, а во вторник покинул китайскую столицу. Северокорейский лидер, по некоторым данным, поехал в Пекин на том же зеленом бронепоезде с желтой полосой, на котором ездил в 2011 году и его отец Ким Чен Ир, страдавший аэрофобией.

Почему это важно?

Ким Чен Ын в апреле должен встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а в мае — с американским президентом Дональдом Трампом, если встречу успеют организовать дипломаты.

Как предполагают американцы, Ким не случайно отправился в Пекин, чтобы обсудить дальнейшие шаги с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии важных встреч в апреле и мае.

"Си встречался с Трампом и знает, как с ним разговаривать. Кроме того, Си нужно понять, чего хочет Ким. Несмотря на недавние трения, Китай все еще сохраняет влияние на КНДР ", — цитирует Рейтер американского дипломата.

Что известно о таинственном визите?

Японские СМИ сообщают о поезде, прибывшем в Пекин в понедельник вечером. На снимках, показанных токийской телевизионной сетью Nippon News Network, виден состав зеленых вагонов с желтой горизонтальной полосой.

Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала были усилены меры безопасности, а центральную площадь Тяньаньмэнь очистили от туристов, что, как правило, свидетельствует о том, что в расположенном рядом Доме народных собраний проходит официальная встреча на высоком уровне.

Агентство Блумберг со ссылкой на три неназванных источника сообщает, что один из участников встречи — Ким Чен Ын.

Некоторые аналитики предположили, что в бронепоезде могли приехать Ким Ё Чжон — младшая сестра Ким Чен Ына — или Чхве Рён Хэ — высокопоставленный военный чиновник.

Южнокорейские официальные лица пока воздерживаются от комментариев: "Мы не получили подтверждения тому, кто приехал в Пекин. Мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем все возможные варианты".

В китайском пограничном городе Даньдун, через который проходит железная дорога, связывающая Китай и Северную Корею, также замечена необычная активность.

"Интригующие кадры из Пекина на канале Nippon TV. 21-вагонный состав, похожий на тот, что использовал Ким Чен Ир в 2011 году, прибыл в Пекин в 3 часа дня. Его встречал почетный караул и кортеж лимузинов. Возможно, это приехал Ким Чен Ын" — "Твиттер" журналиста IDG News Мартина Уильямса.

Специализирующийся на новостях о Северной Корее американский сайт NK News показал фотографии, на которых временная стена огораживает один из подъездов здания вокзала Даньдуна, возможно, из-за ведущихся там работ.

Поезд, который предположительно перевозит северокорейскую делегацию, покинул Пекин во вторник днем. Куда он направился, не известно.