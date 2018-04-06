Британский посол: У России есть секретная программа "Новичок"

Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом

"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", — заявил Вуд. Он призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнул британский дипломат. Он назвал "достаточно ясными" доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля стоит Россия.

Эксперименты с "Новичком"

"Мы знаем, что российские власти проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей", — сказал Себастьян Вуд. По его словам, хорошо известно также, что российское государство рассматривает таких людей, как Скрипаль, в качестве объектов для покушений. "У нас есть сильная уверенность в том, что данное нападение — это, с высокой долей вероятности, дело рук российского государства. Поэтому мы должны реагировать сообща", — подчеркнул дипломат.

Как отметил Вуд, имеется достаточно улик, свидетельствующих об ответственности России в деле Скрипаля, Великобритания поделилась этими сведениями с союзниками, и те нашли их убедительными. В данном случае речь идет, однако, не об одном лишь единичном случае, а об общей картине, о модели поведения, с помощью которой одна страна пытается дестабилизировать другие, резюмировал посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд.