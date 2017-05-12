Британский полицейский 14 лет работал под прикрытием, торгуя героином

Сержант британской полиции Нил Вудс много лет работал под прикрытием — он выдавал себя за героинового наркомана, внедряясь в крупнейшие преступные группировки. В августе 2016 года Вудс выпустил книгу ”Good Cop, Bad War” (”Хороший полицейский, плохая война”). 11 мая издание Independent опубликовало большое интервью с бывшим полицейским — о декриминализации наркотиков и бессмысленности борьбы с ними. ”Медуза” рассказывает необычную историю бывшего полицейского.

14 лет под прикрытием

Нил Вудс попал в полицию в 19 лет, вылетев из Университета Солфорда. По его словам, он хотел заниматься в жизни чем-то ”более смелым”. В отдел по борьбе с наркотиками Вудса зачислили в начале девяностых — после четырех лет службы обычным полицейским. Сам Вудс рассказал, что работать под прикрытием ему предложили коллеги: ”Они сочли, что я хорошо подхожу для этого”.

С 1993-го по 2007 год он внедрялся в преступные группировки Лидса, Брайтона, Ноттингема, Лестера и Дерби. По воспоминаниям Вудса, первые несколько лет его работа была очень опасной — у региональных отделов по борьбе с наркотиками не было инструкций на случай внештатных ситуаций. Чаще всего Вудс изображал из себя героинщика или зависимого от крэка и придумывал легенду сам. Только в 1996 году в британской полиции появились тренировки для сотрудников, находившихся под прикрытием (и Вудс иногда помогал их проводить).

Агент чередовал работу под прикрытием с обычной полицейской службой — как правило, полгода он изображал наркомана, а полгода работал в офисе. В свободное время Вудс изучал поведение наркозависимых и наркоманию в целом. В 1999 году он впервые посетил съезд сообщества ”Анонимные наркоманы”.

После съезда Вудс понял, что наркозависимые — это уязвимые слои населения, которым требуется помощь, а не тюрьма. ”Раньше я не видел в них людей и думал, что они сами во все это вляпались из-за собственных ошибок. На самом деле они были людьми, нуждающимися в помощи, и были слишком больны, чтобы получить ее самостоятельно”, — заявил Вудс в интервью изданию Vice.

В 2005 году Вудс отправился на операцию в Брайтон. Город занимал первое место в Великобритании по смертности от передозировки наркотиками. Дилеры знали, что в городе ведется операция под прикрытием, и для распространения веществ использовали наркозависимых бездомных. Как рассказал Вудс, преступники легко избавлялись от ”торчков” — давали им слишком много крэка или героина, и те умирали от передозировки.

Вудс рассказывает, что часто сталкивался с постоянным риском для собственной жизни. Он не мог предугадать, как поведет себя очередной ”гангстер” или группа героиновых наркоманов. Бывший полицейский любит рассказывать историю о том, как дилер, у которого он закупал героин на протяжении нескольких недель, приставил катану к его горлу и заявил, что Вудс — агент из отдела по борьбе с наркотиками. ”Я думал, он меня убьет”, — вспоминал сержант. Оказалось, что дилер таким образом решил пошутить, а заодно похвастаться новым мечом.

Кроме того, Вудс часто сталкивался с просьбами продегустировать продукт, который ему поставляли. Однажды, чтобы не вызвать подозрений у дилера, полицейскому пришлось принять амфетамин. После этого он не спал трое суток.

”Борьба с наркотиками — бесполезная трата времени”

О Ниле Вудсе заговорили в 2016 году, когда стало известно о выходе его книги ”Good Cop, Bad War”. Во всех интервью он заявлял, что ”борьба с наркотиками — бесполезная трата времени”.

”Я сажал преступников за решетку на 1000 лет, но это прерывало поставки героина всего на два часа”, — рассказал Вудс. По мнению сержанта, работа полицейских привела только к тому, что наркотики стали дешевле и доступнее.

Вудс уверен, что сажать наркозависимых — не выход. Он считает, что регулирование наркотиков и борьба с организованной преступностью могут решить проблему наркомании. В качестве примера Вудс привел Швейцарию, в которой с 1990-х годов действует программа по заместительной терапии для зависимых от героина. Наркозависимые находятся под медицинским наблюдением и принимают контролируемые дозы героина, постепенно снижая их. Согласно статистике, благодаря этой программе сократился уровень преступности, количество смертей от передозировки и процент новых зависимых.

Вудс утверждает, что государственное регулирование рынка веществ подорвет влияние преступных группировок и уменьшит эксплуатацию наркозависимых. Бывший полицейский добавил, что правительство так же должно регулировать рынок легких наркотиков, чтобы защитить от них подростков и детей.

С 2015 года Вудс занимает должность председателя канадско-американской организации LEAP (”Правоохранительные органы против борьбы с наркотиками”). В нее входят бывшие специальные агенты, полицейские и военные, выступающие за легализацию наркотиков.

”Наша миссия — смягчить последствия войны с наркотиками, уменьшить количество смертей, болезней, преступности и зависимостей”, — говорится на сайте организации.

На открытии представительства LEAP в Великобритании Вудс заявил, что своей работой он ”сделал жизнь уязвимых людей еще более несносной”, и повторил, что это было пустой тратой времени.