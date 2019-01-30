Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по "Брекзиту"

Парламентарии однако выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась без таможенного контроля в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. В то же время особо подчеркивается недопущение к возврату жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после поддержки парламентом регулируемого "Брекзита" она намерена провести дальнейшие переговоры с Брюсселем "о том, как нам лучше реализовать мнение Палаты общин".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекзиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако Палата общин)15 января отклонила разработанное соглашение.