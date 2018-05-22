Британский натовец, избивший парня в Вецриге, оштрафован на 1000 евро

Военный суд Великобритании присудил британскому военнослужащему (1987 г.р.), избившему в 2016 году посетителя в рижском ресторане McDonalds, штраф в размере более 1000 евро. Об этом сообщает посольство Великобритании в Латвии.



Там также пояснили, что вне зависимости от начатого в Латвии следствия, Военный суд уже вынес свое решение по этому делу. Кроме того, проштрафившийся боец три года не сможет претендовать на карьерный рост в рядах британской армии.

В свою очередь Госполиция Латвии, не дождавшись ответа на оказания правовой помощи по этому вопросу, так до сих пор и не смогла призвать англичанина к ответственности за содеянное.

Напомним, ЧП произошло в ноябре 2016 года. Госполиция начала тогда уголовный процесс по факту нанесения легких телесных повреждений. В рамках процесса были опрошены свидетели и потерпевший, также получена и результаты экспертизы. Стоит отметить, что изначально по факту инцидента полиция начала административный процесс. Однако после выяснения обстоятельств пришлось открывать уголовное дело. При этом виновник ЧП покинул Латвию еще до начала возбуждения уголовного процесса.