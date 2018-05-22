22.05.2018, 15:20

Британский натовец, избивший парня в Вецриге, оштрафован на 1000 евро

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rus.DELFI.lv
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Briti sõdurid saabuvad Ämari õhubaasi
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Военный суд Великобритании присудил британскому военнослужащему (1987 г.р.), избившему в 2016 году посетителя в рижском ресторане McDonalds, штраф в размере более 1000 евро. Об этом сообщает посольство Великобритании в Латвии.


Там также пояснили, что вне зависимости от начатого в Латвии следствия, Военный суд уже вынес свое решение по этому делу. Кроме того, проштрафившийся боец три года не сможет претендовать на карьерный рост в рядах британской армии.

В свою очередь Госполиция Латвии, не дождавшись ответа на оказания правовой помощи по этому вопросу, так до сих пор и не смогла призвать англичанина к ответственности за содеянное.

Напомним, ЧП произошло в ноябре 2016 года. Госполиция начала тогда уголовный процесс по факту нанесения легких телесных повреждений. В рамках процесса были опрошены свидетели и потерпевший, также получена и результаты экспертизы. Стоит отметить, что изначально по факту инцидента полиция начала административный процесс. Однако после выяснения обстоятельств пришлось открывать уголовное дело. При этом виновник ЧП покинул Латвию еще до начала возбуждения уголовного процесса.

Проблема в расследовании возникла на этапе запроса о правовой поддержке, направленного британским коллегам еще в 2017 году. При этом подчеркивается, что сроки получения ответа еще не вышли, поэтому претензий к британским правоохранительным органам пока нет.

Как уже сообщалось, 2 ноября 2016 года группа пьяных британских военнослужащих находилась в ресторане McDonald's, что на ул. Калькю. Они стали приставать и оскорблять 23-летнего Акселя Айзскалнса — сотрудника одной из столичных юридических фирм. В результате инцидента солдат сломал Акселю нос. Также у пострадавшего констатировали ушиб лица и сотрясение мозга.

"Провокация на 100% была со стороны британцев. Они вели себя как идиоты и просто нарывались на драку, были совершенно пьяны. И никакой съемочной группы не было — окружающие просто снимали происходящее на свои мобильные телефоны. Надеюсь, в ближайшие дни все это станет явным и люди сами смогут сделать выводы, что же произошло", — рассказал тогда отец пострадавшего Эдмунд Айзкалнс.

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В декабре того же года Министерство обороны Латвии сообщило, что от имени Великобритании приносит свои извинения пострадавшему.

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