15.07.2018, 14:49

Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала. "Мне очень стыдно за свое поведение"

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Lenta.ru
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Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала. "Мне очень стыдно за свое поведение"
wikipedia

Министр Великобритании по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как его СМС-переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает издание Sunday Mirror, которое опубликовало некоторые из сообщений чиновника.

Всего в распоряжении издания оказалось около двух тысяч сообщений Гриффитса, которые он отправлял двум женщинам. Отмечается, что в СМС министр требовал у них откровенные фотографии и видеоролики, а также предлагал им снять квартиру, чтобы заняться с ним сексом.

После того как сообщения чиновника стали достоянием общественности, Гриффитс заявил, что ему очень стыдно за содеянное. ”Мне очень стыдно за свое поведение, которое вызвало неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем, и глубоко смутило премьер-министра и правительство, служить которым для меня было честью”, — говорится в заявлении политика.

Гриффитс также отметил, что будет искать профессиональную помощь, чтобы ”это никогда не повторилось”.

Это уже не первое подобное увольнение в правительстве Мэй. Так, в декабре прошлого года глава аппарата британского правительства Дэмиан Грин подал в отставку после того, как на его офисном компьютере обнаружили порнографические материалы. Перед этим, в ноябре, свой пост покинул министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, которого заподозрили в сексуальных домогательствах.

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