05.10.2018, 22:03

Британский министр назвал Россию государством-изгоем

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Deutsche Welle
EST
Moskva 18.06.2018
Foto: Andres Putting

Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", — цитирует агентство dpa заявление Уильямсон. По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

ФРГ и Британия договорились об углублении военного сотрудничества

Министр обороны Великобритании посетил военный полигон бундесвера Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Уильямсон и глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен подписали там соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Британский и германский министры поставили свои подписи под "совместной декларацией о перспективах на будущее". Договоренности предполагают более плотное взаимодействие Лондона и Берлина в противодействии террористическим угрозам, проведение тренировочных миссий за пределами Европы и сотрудничество в области вооружений, где стороны постараются избежать дублирования отдельных оборонных систем. В документе, в частности, подчеркивается, что усиление взаимодействия нацелено на "еще большее укрепление европейского компонента в НАТО".

На переговорах с германской коллегой Уильямсон выразил уверенность, что углубление сотрудничества Берлина и Лондона усилит способность Европы противостоять угрозам безопасности.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, обвинившим Москву в кибератаках.

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Британский министр назвал Россию государством-изгоем

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Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.
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