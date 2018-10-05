Британский министр назвал Россию государством-изгоем

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", — цитирует агентство dpa заявление Уильямсон. По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

ФРГ и Британия договорились об углублении военного сотрудничества

Министр обороны Великобритании посетил военный полигон бундесвера Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Уильямсон и глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен подписали там соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.