Британский МИД призвал Москву установить заказчиков убийства Немцова

Министерство иностранных дел Великобритании призвало российские власти установить и привлечь к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 30 июня.

”МИД поддерживает семью Бориса Немцова в их призывах к проведению полного расследования относительно заказчиков его убийства”, — указывается в пресс-релизе.

Также Форин-офис подчеркнул, что ответственность за совершенное преступление несут не только находящиеся на скамье подсудимых.

29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве политика.

По мнению коллегии, преступление было совершено Зауром Дадаевым совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью (Беслан Шаванов).

За виновность Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, проголосовали 10 из 12 присяжных. Причастность остальных также признали большинство членов коллегии. Никто из пятерых подсудимых не заслуживает снисхождения, говорится в вердикте.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.