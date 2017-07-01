01.07.2017, 09:10

Британский МИД призвал Москву установить заказчиков убийства Немцова

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Lenta.ru
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Boriss Nemtsovi mälestuseks toodi lill Vene saatkonna juurde
Boriss Nemtsovi mälestuseks toodi Venemaa saatkonna juurde lilled ja fotoFoto: Andres Putting

Министерство иностранных дел Великобритании призвало российские власти установить и привлечь к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 30 июня.

”МИД поддерживает семью Бориса Немцова в их призывах к проведению полного расследования относительно заказчиков его убийства”, — указывается в пресс-релизе.

Также Форин-офис подчеркнул, что ответственность за совершенное преступление несут не только находящиеся на скамье подсудимых.

29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве политика.

По мнению коллегии, преступление было совершено Зауром Дадаевым совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью (Беслан Шаванов).

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За виновность Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, проголосовали 10 из 12 присяжных. Причастность остальных также признали большинство членов коллегии. Никто из пятерых подсудимых не заслуживает снисхождения, говорится в вердикте.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

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