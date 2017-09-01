Британский актер Иэн МакКелен выступил в защиту Серебренникова

Исполнитель роли Гэндальфа в трилогии "Властелин колец" британский актер Иэн МакКелен выразил обеспокоенность обвинениями против Кирилла Серебренникова и призвал поддержать российского режиссёра.

"Мне кажется невероятным, что его художественный руководитель Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех "Гоголь-центра". Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту", — говорится в письме, которое актер направил в "Гоголь-центр" в пятницу и которое находится в распоряжении "Интерфакса".

"Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призвав всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом "Гоголь-центре", — написал МакКелен .

Он напомнил, что в прошлом году посетил Россию. "Из множества мест, которые я посетил (…) меня больше всех впечатлил московский театр "Гоголь-центр". Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра. Чувствовалось, что репутация "Гоголь-центра" служит престижу тех, кто его основал и поддерживает", — написал британский актёр.