06.04.2018, 16:18

Британские врачи: состояние Сергея Скрипаля улучшилось, оно уже не критическое

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bbcrussian.com
EST 18
Sergei Skripal
Sergei SkripalFoto: Stringer, REUTERS

Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим", — говорится в заявлении директора по медицинской части Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

Она также коротко проинформировала о состоянии дочери Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание 29 марта.

"Как заявила сама Юлия, у нее ежедневно прибавляется сил и она предвкушает тот день, когда она будет достаточно здорова, чтобы покинуть больницу. Любые спекуляции по поводу возможной даты этого события — это именно что спекуляции", — заявила Бланшард.

"До тех пор Юлия просит уважать ее желание не выступать на публике, пока она выздоравливает, — и я призываю СМИ к тому же", — добавила руководитель больницы.

Британские власти заявили, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "новичок", и за покушением на них с высокой вероятностью стояла Россия. Российские власти категорически отрицают всякую причастность к этому нападению.

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