Британские врачи рассказали о состоянии Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на представителя окружной больницы Солсбери.

”Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека — мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет — остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии”, — говорится в заявлении.

Ранее в Великобритании задержали Джейми Найта, который пытался прорваться сквозь полицейский кордон вокруг места, где был найден экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Также стало известно, что участвующие в расследовании отравления Скрипаля специалисты изучают цветы, которые пострадавший оставил незадолго до инцидента в Солсбери на могиле своей жены.