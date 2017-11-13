Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже

Британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Об этом вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.



По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями — к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.

Barclays хочет прекратить сотрудничество с Касперским

Банк Barclays, который с 2008 года предлагает своим клиентам бесплатное использование софта "Лаборатории Касперского", намерен прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает The Financial Times. В то же время в Barclays подчеркнули, что решение о прекращении договора с "Лабораторией Касперского" вызвано коммерческими причинами, и банк не получал никаких уведомлений или рекомендаций от GCHQ. Доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays, установивших антивирус Касперского, подвергся шпионажу, нет, отмечает газета.

18 сентября Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности. Эта поправка придала законодательную силу решению администрации президента Дональда Трампа, предписавшей ранее всем гражданским госучреждениям удалить софт Касперского из своих информационных сетей.