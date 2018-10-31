31.10.2018, 13:52

Британские СМИ узнали о вероятном регентстве принца Чарльза

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Интерфакс
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TOPSHOTS-BRITAIN-ROYALS-QUEEN ELISABETH-PRINCE
TOPSHOTS-BRITAIN-ROYALS-QUEEN ELISABETH-PRINCEFoto: SANG TAN, AFP

Королева Великобритании Елизавета II может в ближайшем будущем сделать своего сына принца Чарльза регентом и отойти от правления, утверждает The Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

Издание напоминает, что, согласно установленной процедуре, о кончине монарха первым узнает принц Чарльз, который немедленно станет королем, затем печальную новость сообщат премьер-министру страны.

Но учитывая крепкое здоровье 92-летней Елизаветы II, более вероятным сценарием источники называют регентство принца Чарльза при живой королеве. Сообщается, что она может пойти на этот шаг, чтобы сохранить монархию, на благо которой работала всю жизнь. Регентство позволит ей выполнить данное при коронации обещание служить народу до конца жизни в качестве королевы. При этом отречения от трона не предполагается — принц Чарльз будет исполнять функции монарха до дня смерти матери и только после ее кончины станет королем.

По оценкам источников, принципиальное решение о регентстве может быть принято после достижения Елизаветой II 95 лет.

Издание констатирует, что королева уже начала постепенно передавать часть своих функций старшему сыну — Елизавета II уже несколько лет не совершает зарубежных поездок, за границей ее представляет 69-летний принц Чарльз.

И хотя королева все больше времени проводит со своим внуком принцем Уильямом, чьи функции также расширились — например, именно он совершал исторический визит в Израиль, Елизавета II не намерена отодвигать в сторону прямого наследника. Она также все чаще один на один общается со старшим сыном, обсуждая государственные вопросы.

Последний раз британский Акт о регентстве вступал в силу в 1810 году, когда король Георг III стал невменяемым в связи с тяжелым заболеванием и его сын стал принцем-регентом на следующие 10 лет до смерти отца.

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