16.09.2018, 18:00

Британские СМИ узнали о двух новых сообщниках отравителей Скрипалей

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rus.delfi.ee
EST 1
Британские СМИ узнали о двух новых сообщниках отравителей Скрипалей
Фото: кадр из видео

Следователи полагают, что до поездки в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров встречались с врачом и еще одним помощником, который работает в российском посольстве, сообщает русская служба Deutsche Welle.


Британские следователи разыскивают двоих предполагаемых сообщников Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом пишет издание The Sunday Mirror вечером 15 сентября со ссылкой на источник в британском правительстве.

Предполагается, что один из сообщников отравителей, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей отравления, и также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы, в частности, избежать привлечения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.

По словам собеседника издания, предполагается, что после регистрации в гостинице City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве, после чего они сели на поезд до Солсбери.

Ранее издание "Проект" сообщило, что в досье с паспортными данными Руслана Бошировастоят те же указывающие на его принадлежность к спецслужбам пометки, что и у Александра Петрова. По данным "Проекта", на карточке Боширова имеется штамп "сведений не давать" и указан тот же телефонный номер, который имеется в досье Петрова. Издание утверждает, что получило файл из информационной системы "Российский паспорт" по электронной почте.

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