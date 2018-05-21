21.05.2018, 07:40

Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

 (14)
РБК
EST 1
Briti parlament
Briti parlamentFoto: NIKLAS HALLE'N, AFP

В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.

Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты”, — говорится в сообщении.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. Это, по мнению, авторов доклада, позволит оказать влияние на поведение Москвы.

В конце апреля газета Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

ТОП

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В причастности к этому инциденту Лондон тогда обвинил российские власти, однако Москва эти данные неоднократно отвергала. Несмотря на это, в марте Мэй, как замечает газета, заявила: ”В нашей стране нет места этим людям [российским бизнесменам] или их деньгам”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: В ходе масштабной операции из-за подозрительного предмета в Ласнамяэ были эвакуированы стадион, спортзал и 16 квартир

20.05.2018
Полиция получила вызов к дому по адресу Юмера, 44 в Ласнамяэ. Из-за подозрительного предмета эвакуировали стадион, спортивный зал и первые два этажа пятиэтажного дома.
Подробнее


Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

21.05.2018
В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна и волости с самыми высокими зарплатами

20.05.2018
Утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы идут в Ласнамяэ. Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии и как извергается вулкан Килауэа на Гавайях.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €

Пассажирские автобусы из Эстонии летом не смогут въехать в Санкт-Петербург без соответствующего оборудования

20.05.2018
Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. Среди прочих городов мировое первенство примет и Санкт-Петербург, куда из Эстонии ежедневно отправляются десятки рейсовых автобусов. В преддверии этого грандиозного события Россия установила серьезные технические требования к оснащению международных рейсов. Все ли наши перевозчики успеют выполнить их к началу чемпионата и как скажутся нововведения на пассажирах — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ