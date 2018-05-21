Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.

”Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты”, — говорится в сообщении.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. Это, по мнению, авторов доклада, позволит оказать влияние на поведение Москвы.