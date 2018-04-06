06.04.2018, 15:30

Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом

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Deutsche Welle
EST 1
Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

Британская разведка пришла к выводу, что яд "Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области России.


Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников.

Как отмечает издание, на брифинге, который был организован для того, чтобы убедить союзников в виновности России, было сказано, что центр в Шиханах — это аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне. По словам представителей британской разведки, в Шиханах яд "Новичок" испытывался на протяжении последнего десятилетия на предмет эффективности его использования для убийств.

Запасы "Новичка" в Шиханах значительно меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя, сообщили британские разведчики. Именно этот факт привел их к выводу о том, что яд в Шиханах предназначался для убийств. Бывший командир британского полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон Гордон назвал приведенную на брифинге информацию очень убедительной. "Британская разведка ясно указывает на Россию и Шиханы. Нет сомнений в том, что русские сейчас заметают там следы", — сказал он.

Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", — подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.

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