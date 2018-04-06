Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом

Британская разведка пришла к выводу, что яд "Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области России.



Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников.

Как отмечает издание, на брифинге, который был организован для того, чтобы убедить союзников в виновности России, было сказано, что центр в Шиханах — это аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне. По словам представителей британской разведки, в Шиханах яд "Новичок" испытывался на протяжении последнего десятилетия на предмет эффективности его использования для убийств.

Запасы "Новичка" в Шиханах значительно меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя, сообщили британские разведчики. Именно этот факт привел их к выводу о том, что яд в Шиханах предназначался для убийств. Бывший командир британского полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон Гордон назвал приведенную на брифинге информацию очень убедительной. "Британская разведка ясно указывает на Россию и Шиханы. Нет сомнений в том, что русские сейчас заметают там следы", — сказал он.