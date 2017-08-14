Британская пресса сообщила о возможных планах Елизаветы II отречься от престола

Британская пресса сообщила о планах 91-летней королевы Елизаветы II отречься от престола в пользу принца Чарльза. Об этом написали накануне The Mirror и Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворце.

По их словам, королева якобы рассказала своему ближнему кругу о намерении передать свою корону преемнику в 95 лет. Елизавета II планирует попросить о принятии так называемого закона о регентстве, таким образом еще при жизни передав власть своему сыну, 68-летнему принцу Чарльзу, рассказали источники Daily Mail.

По словам одного из них, Роберта Джобсона, подготовка к передаче короны уже идет. "Я говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к смене власти продвигается вперед, — рассказал собеседник издания. — Все они подтвердили, что регентство Чарльза, взявшего на себя инициативу, теперь по крайней мере является реальной возможностью".

В 2017-м Елизавете II исполнился 91 год. Если верить информации источников, выходит, что трон она покинет в 2021 году. Чарльз в случае восшествия на престол станет самым возрастным монархом, когда-либо коронованным в Великобритании, отмечает "Интерфакс".

Как рассказал Daily Mail один из бывших высокопоставленных сотрудников королевского двора, "из глубокого уважения королевы к институту монархии и управлению им ее величество хотела бы убедиться, что она сделала все возможное для своей страны и ее народа, прежде чем передавать власть". "Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, переход короны будет плавным", — пояснил собеседник издания.

Стоит напомнить, что супруг королевы, 96-летний герцог Эдинбургский Филипп еще в мае объявил о решении с осени уйти на покой. Принц прекратит заниматься активной общественной деятельностью и будет лишь время от времени посещать определенные публичные мероприятия.

При этом в марте британская The Guardian писала, что в Великобритании уже существует детальнейший план действий, подготовленный Букингемским дворцом, на случай кончины Елизаветы II. Он содержит несколько вариантов событий. Основной план предполагает, что Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В этом случае, когда королева навсегда закроет глаза, принц Чарльз станет королем и его братья и сестра поцелуют ему руку.

Кроме того, в 2016 году, когда Елизавета II праздновала свое 90-летие, антимонархическая организация Republic предложила провести в стране референдум о дальнейшей судьбе монархии и отказаться от этого строя навсегда. Причем, по задумке антимонархистов, народное голосование должно состояться после смерти Елизаветы II и до коронации короля.

В 2015 году Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории королевства, побив рекорд своей прабабушки королевы Виктории. Нынешняя глава королевской династии была всего лишь третьей в очереди к британскому трону. Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда представительнице Виндзорской династии было 25 лет. В 1953-м состоялась коронация. За время своего правления королева превратилась в символ постоянства и единства британской нации.