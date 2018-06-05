05.06.2018, 22:00

Британская полиция полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей


NEWSru.com
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Salisbury
SalisburyFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Полиция Великобритании полностью восстановила хронологию событий 4 марта, когда в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим газом 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являвшийся британским гражданином, и его дочь — 33-летняя россиянка Юлия Скрипаль.

Основные события трагических суток перечислены на официальном сайте Скотланд-Ярда. 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу рейсом из России.

На следующий день около 09:15 автомобиль BMW, на котором передвигался Сергей Скрипаль, был замечен в районе улиц Лондон-роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд в Солсбери. В 13:30 та же машина двигалась по Девайзес-роуд в центр города. Через 10 минут BMW был припаркован на стоянке торгового центра The Maltings, а Сергей и Юлия отправились в паб Bishops Mill.

Спустя 40 минут Скрипали сели обедать в ресторане Zizzi. Трапеза длилась один час 15 минут. А в 16:15 в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана на скамейке в парке обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Ими были Сергей и Юлия Скрипаль.

Отца и дочь госпитализировали. Они несколько дней находились в коме. По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенным в СССР. Британские власти уверены, что за инцидентом в Солсбери стоят российские спецслужбы, но в Москве это категорически отрицают.

Также с симптомами отравления в больницу поступил 6 марта сержант полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия. Он быстро пошел на поправку и 22-го числа был выписан из больницы, однако на службу сотрудник полиции не вернулся до сих пор.

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Юлию Скрипаль выписали из клиники 9 апреля. Сейчас она находится в неустановленном секретном месте под присмотром британских властей. Полиция Лондона публиковала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства в Лондоне и своей двоюродной сестрой Викторией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. "В то время как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди", — подчеркивали в госпитале.

Расследованием отравления занимается Скотланд-Ярд и полиция Уилтшира, которая оценивает свои убытки от следственных действий примерно в 10 миллионов долларов.

В рамках расследования было просмотрено четыре тысячи часов видеозаписей, сделанных камерами наблюдения. Полицейские стремились идентифицировать все транспортные средства и всех людей (пешеходов и велосипедистов), которые попали в кадр. В итоге изучались изображения 14 тысяч автомобилей и 2,5 тысячи человек.

К следственной работе было привлечено 250 следователей контртеррористического подразделения полиции. 100 из них продолжают работать в Солсбери. Опрошено 900 свидетелей и проведено 176 обысков.

Из более чем 2300 вещественных доказательств 851 хранится в военной химической лаборатории Портон-Даун из-за заражения отравляющим веществом.

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