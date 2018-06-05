Британская полиция полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Полиция Великобритании полностью восстановила хронологию событий 4 марта, когда в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим газом 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являвшийся британским гражданином, и его дочь — 33-летняя россиянка Юлия Скрипаль.
Основные события трагических суток перечислены на официальном сайте Скотланд-Ярда. 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу рейсом из России.
На следующий день около 09:15 автомобиль BMW, на котором передвигался Сергей Скрипаль, был замечен в районе улиц Лондон-роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд в Солсбери. В 13:30 та же машина двигалась по Девайзес-роуд в центр города. Через 10 минут BMW был припаркован на стоянке торгового центра The Maltings, а Сергей и Юлия отправились в паб Bishops Mill.
Спустя 40 минут Скрипали сели обедать в ресторане Zizzi. Трапеза длилась один час 15 минут. А в 16:15 в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана на скамейке в парке обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Ими были Сергей и Юлия Скрипаль.