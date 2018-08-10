10.08.2018, 10:59

Британская полиция оценила расходы на расследование случаев отравления "Новичком" в 10 млн фунтов

 (14)
Интерфакс
EST
Британская полиция оценила расходы на расследование случаев отравления "Новичком" в 10 млн фунтов
Foto: SHAUN CURRY, AFP

Расходы на работу британской полиции по инцидентам в Солсбери и Эймсбери, могут достигнуть 10 млн фунтов стерлингов, сообщает "Интерфакс".

Такую оценку дал представитель полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон. Так, в 7 млн фунтов обошлась работа полицейских из 40 отделов полиции. Еще более 1,3 млн фунтов необходимо на то, чтобы заплатить за переработки полицейских Уилтшира, рассказал Макферсон. На что пойдут остальные средства, представитель не уточнил.

Полицейским из Уилтшира из-за дополнительной нагрузки пришлось откладывать отпуска и работать в выходные.

По словам Макферсона, 347 тыс. фунтов стоили автомобили полиции, которые пришлось уничтожить в качестве меры предосторожности после инцидентов.

"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", — сказал чиновник.

Правительство Великобритании, добавил он, уже пообещало выделить дополнительно 4,1 млн фунтов на покрытие затрат полиции Уилтшира из-за сенсационного расследования.

30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Лондоном установлено, что они отравились ядом семейства "Новичок". Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули удалось выжить.

Он рассказал, что его подруга умерла после того, как побрызгала себе на запястья духами, к которым было подмешано нервно-паралитическое вещество. При этом вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось вещество, пострадавший британец не смог.

Следователи сразу связали произошедшее с мартовскими событиями в расположенном неподалеку городе Солсбери. Там аналогичным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили и после прохождения курса лечения были выписаны из больницы. Лондон возложил ответственность за отравление Скрипалей на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

После отравления еще двух человек в Эймсбери следователи предположили, что в обоих случаях речь идет о яде из одной партии, а в руки Роули и Стерджес попал контейнер с отравой, который преступники использовали для покушения на Скрипалей.

Ответственность за инцидент со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ратас: получившие подозрение члены Нарвского горсобрания не могут продолжать на своих местах

10.08.2018
Сегодня правление Центристской партии обсудило предъявленные членам Нарвского горсобрания подозрения и решило, что получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также отойти от руководящих должностей в городских учреждениях.
Подробнее



Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?

10.08.2018
Директор фирмы Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, сказал изданию Eesti Ekspress, что в Эстонии вести дела им тяжело и есть соблазн перевести бизнес за границу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА: На каких шоссе Эстонии в этом году погибло и пострадало больше всего людей

10.08.2018
Вчера и сегодня пять полицейских патрулей 12 часов подряд измеряют скорость на шоссе Таллинн-Тарту. С помощью масштабного измерения скорости хотят сделать более спокойным движение на шоссе с большой интенсивностью транспортного потока.
Подробнее

Студия DELFI | Стартовал Фестиваль мнений в Пайде. Эффективная благотворительность, или Как следует причинять добро

10.08.2018
10 и 11 августа город Пайде вновь станет ареной споров и дискуссий по наиболее актуальным и насущным проблемам и задачам, с которыми сталкивается наше общество сегодня. В условиях "усыхания" и оптимизации государственной и муниципальной поддержки "третьего сектора", самоорганизация нуждающихся в поддержке групп населения выглядит одним из наиболее эффективных способов добиться желаемого. Юлия Степанова из НКО Особый мир и представительница молодежного клуба АКТИВ Ксения Мельникова рассказали в нашей студии о том, как будет строиться сегодняшняя встреча с фестивальной аудиторией на площадке социальных инноваций и почему благие дела тоже требуют надлежащей структуризации.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
109,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €




Развязка в Хааберсти превратилась в турбо-кольцо, сегодня заработают светофоры

10.08.2018
Работы на транспортной развязке в Хааберсти, производящиеся по заказу Таллиннского коммунального департамента, подходят к своему завершению, сегодня на перекрестке будут включены светофоры, сообщает Раэпресс.
Подробнее